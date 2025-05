Souffrance danse le "Tango" dans son nouveau clip

Souffrance continue son run avec le clip d'un extrait de son album "Hiver Automne".

Vous l'avez probablement compris si vous nous lisez souvent ces derniers mois, mais l'album de Souffrance, "Hiver Automne", sorti en mars, fait clairement partie de nos projets rap FR préférés depuis le début 2025. Et ça tombe bien, puisque le rappeur de Montreuil, membre de l'uZine, compte bien continuer à surfer sur le succès de son album, qui a été salué par toute la critique. Cette semaine, il vient d'ailleurs de sortir le clip de "Tango", extrait du projet. Un morceau assez mélancolique, avec un peu de mélo, et cette ambiance un peu amère et désabusée qu'on retrouve souvent dans la musique de l'artiste. Pour le clip, le rappeur a fait le choix d'une ambiance nocturne, très bleutée, et des plans serrés sur son visage en train de rapper/chanter. En vrai, ça colle carrément bien avec la vibe du morceau, vous êtes d'accord ?