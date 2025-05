Ven1 revanchard avec son "Freestyle Retour de Flamme"

Pas nominé à la cérémonie ? Pas grave, Ven1 va continuer d'envoyer du lourd !

La cérémonie des Flammes 2025 a eu lieu cette semaine, et comme toutes les cérémonies de récompense, elle a fait des heureux, et des déçus. Concernant, Ven1, on ne sait pas s'il est vraiment déçu de ne pas être apparu dans la catégorie de la révélation de l'année, mais en tout cas, le rappeur a visiblement souhaité rappeler à tout le monde qu'il fallait compter sur lui désormais. Le rappeur de Nanterre a donc réuni toute sa clique, aux Pablo, la célèbre cité de Nanterre, en ramenant également tous ses disques d'or, pour le clip de son morceau "Retour de flammes". Un titre bien mélancolique, dans lequel le rappeur se livre un peu, notamment sur ses objectifs, mais c'est surtout le côté graphique qui frappe avec ce clip, entre les jeux de lumière, les tours des Pablo, les feux d'artifice, et les combinaisons noires de toute l'équipe. Esthétiquement, c'est très réussi, et on devrait avoir droit à d'autres morceaux du genre dans son tout premier album "Nichen", qui sortira le 30 mai !