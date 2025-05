Genezio continue sa saison 3 avec le 3e épisode "Dis-moi"

Un morceau moins mélo qui montre que l'artiste est bon de partout !

Genezio frappe encore un grand coup avec son nouveau clip "Dis-moi", troisième extrait de la saison 3 de "Bounce Music". Fidèle à son rythme effréné, le rappeur balance un nouveau morceau chaque mercredi, et cette semaine, il nous surprend avec une ambiance plus sombre que d’habitude.

Fini les sons solaires : sur ce titre, Genezio opte pour une vibe plus introspective, illustrée par un clip en noir et blanc. On le retrouve vêtu d’un kimono, en mode samouraï, en pleine séance d’entraînement. Une imagerie forte qui reflète parfaitement le ton du morceau.

L’artiste, en pleine ascension depuis la fin d’année 2024, montre qu’il est capable de briller dans tous les registres. Ce virage plus sérieux prouve que Genezio ne se contente pas de surfer sur son succès, il l’enrichit.

Un clip stylisé, un flow maîtrisé, une atmosphère différente : "Dis-moi" est clairement un banger à ajouter dans votre playlist sans hésiter.