L'Algerino de retour avec Franglish et Alonzo pour le clip de "La Gari"

Un casting 5 étoiles pour un morceau qui va cartonner.

On ne voit pas souvent L'Algerino dans les fils d'actu, car le rappeur marseillais a déjà suffisamment fait de hits par le passé pour se permettre de choisir ses apparitions. Mais à chaque fois qu'on le voit, on sait que les millions de streams sont à la clé, et cette semaine ne devrait pas faire exception à la règle. Comme presque chaque été, l'artiste est de retour avec un son qui devrait passer dans toutes les soirées pendant les prochains mois. Mais cette fois, il est entouré de deux autres grosses pointures du game : Franglish et Alonzo, pour le clip de "La Gari" (la voiture, en swahili). Un titre aux notes funky assumées, sur lesquelles L'Algé et Alonz' kickent ça bien , tout en restant en mode détente (après tout, c'est l'été), pendant que Franglish vient introduire quelques doses de mélo. Tout ça est très bien géré, attention, carton en approche !