La Mano 1.9 est un vrai "Businessman"

La Mano 1.9 est tout doucement en train de devenir une vraie tête d'affiche du rap français.

Le futur s'annonce radieux pour La Mano 1.9, qui est passé en un peu plus d'un an du statut d'illustre inconnu à celui de quasi-tête d'affiche du rap français. Une ascension fulgurante, et surprenante, car le boug est plutôt hardcore dans ses lyrics et que ce n'est pas le spécialiste des tubes chantés matraqués en radio. Mais sa gestu, son choix de vocabulaire, sa voix en font un artiste marquant qu'il est difficile d'oublier. Pas un hasard s'il est récemment devenu égérie pour la nouvelle collection de la marque Corteiz, bien connue des spécialistes de la sape. Du coup, le rappeur du 19ème a décidé de sortir un nouveau morceau, accompagné de son clip : "Businessman". Un titre avec une instru qui a un côté "épique", et une vidéo tournée dans un bureau, où on voit le rappeur en mode boss de start up, qui fait bosser ses troupes et pleuvoir les billets. On vous laisse découvrir tout ça !