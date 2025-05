Jorja Smith livre encore une dinguerie avec "The Way I Love You"

Du Jorja Smith sur du bassline / grime, on en redemande !

Cet été, on aura la chance de pouvoir écouter (et admirer aussi, on vous voit les boyz) Jorja Smith dans énormément de festivals français. Mais en attendant l'été, la chanteuse britannique continue de livrer gros tube sur gros tube, et cette semaine elle a décidé de nous dévoiler le clip de "The Way I Love You". Un titre assez paradoxal, rempli de douceur et de sensualité dans le clip et les paroles, mais avec une ligne de basses très agressive, un bel hommage au style bassline/grime inventé par nos voisins anglais. Dans une ambiance de club clandestin, on retrouve la star en train de faire la fête, et on a clairement envie de la rejoindre !