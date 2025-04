ISS balance "L'ARGENT DES GENS"

Le rappeur nous envoie en été plus tôt que prévu !

Après avoir marqué les esprits avec son dernier EP En Attendant Micro d’Or, ISS revient en force avec "L’ARGENT DES GENS", premier extrait de son prochain projet "Micro d’Or". Un single taillé pour l’été, aux mélodies entraînantes, aux sonorités rythmées et à l'ambiance solaire qui dévoile une facette plus légère et festive du rappeur.

Ce nouveau morceau n’est pas sans rappeler "Mafiosi", le plus grand succès d'ISS, tant il allie énergie contagieuse, phrasé accrocheur et paroles qui restent en tête : « Si tu vois pas de qui je parle, c’est que je parle de toi… ».

Avec "L’ARGENT DES GENS", ISS ne se contente pas de faire danser : il glisse des messages bien sentis, dépeint des situations précises et confirme une nouvelle fois sa capacité à marier fond et forme. Un titre qui a tout pour marquer l’été 2025.