Ven1 dévoile le clip de "Pêche Passion"

Après le carton de "Hakayet", le rappeur nous dévoile enfin le premier extrait de son premier album.

Ven1 fait clairement partie de ceux qui ont fait les plus gros chiffres dans le rap français ces 12 derniers mois, même si lui n'a eu besoin que d'un seul morceau pour casser les compteurs : "Hakayet", que tout le monde a entendu. Mais il va maintenant falloir confirmer, et le rappeur de Nanterre a décidé de s'y mettre, en commençant à bosser sur son premier album. On n'a encore aucune info à ce sujet, mais visiblement, le rappeur est en plein travail, lui qui vient de dévoiler le clip de "Pêche Passion", qui pourrait bien être le premier extrait de ce futur projet. Un morceau qui reprend les codes qui ont fait le succès du rappeur, avec une instru qui donne envie de s'évader, des lyrics assez mélancoliques, cet autotune dont on reconnait le réglage dès les premières notes : on sait direct qu'il s'agit d'un morceau de Ven1. On vous laisse découvrir tout ça !