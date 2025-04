Bouss enchaîne déjà avec "Nowhere"

Le rappeur est en train de tout casser et il ne compte pas s'arrêter là.

On assiste à une véritable ascension éclair de Bouss dans le rap game, lui qui en l'espace de quelques années a su devenir un des noms qui pèse le plus dans le rap français. Il a même déjà un disque de platine au compteur pour "Depuis le temps", et déjà un disque d'or pour "Et si j'échoue", sorti fin novembre. Le rappeur de Colombes ne compte pas s'arrêter là et a prévu de sortir une réédition pour son album, qui devrait arriver au mois de mai selon les rumeurs.

Pour nous teaser un peu, il vient de dévoiler le clip du premier extrait, "Nowhere". Un clip réalisé par Kespey, une fois de plus, avec de très jolis plans qui nous montrent le rappeur en train d'observer son hood depuis le toit, ainsi que quelques moments de vie avec son équipe. Simple, sobre, mais efficace, tout comme le morceau qui reprend une recette bien maîtrisée par l'artiste, avec pas mal de mélo et beaucoup de mélancolie. On vous laisse découvrir tout ça !