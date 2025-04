Bekar nous renvoie en hiver avec "Quand il neigeait encore"

L'évolution de Békar est folle !

Bekar frappe encore, et fort. Pour ceux qui pensent qu’en 2025, les textes de rap deviennent de plus en plus tchip, il suffit d’écouter le dernier morceau de Bekar pour remettre les pendules à l’heure. Avec "Quand il neigeait encore", le rappeur du Nord nous livre un morceau mélancolique et profond, à contre-courant des tendances trop légères du moment.

Le texte est poignant, réfléchi, et porté par une instru qui te donne presque envie de revenir en hiver, de marcher seul la nuit dans les rues de Paris, les écouteurs vissés sur les oreilles, perdu dans tes pensées. C’est ce genre de son qui t’accompagne, plus qu’il ne se consomme.

On est d’accord, non ? En tout cas, une chose est sûre : va falloir se brancher Bekar pour 2025. L’année est à peine entamée, mais c’est son année.