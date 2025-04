Ashe 22 et JKSN veulent des bénefs à "6 chiffres"

Un titre extrait de sa nouvelle mixtape "Movie Tape vol. 2".

Ashe 22? le rappeur de Lyonzon, n'a jamais arrêté de charbonner et de balancer des morceaux. Cette semaine, el revoilà avec un nouveau clip, et même un nouveau projet complet, la "Movie Tape vol. 2", dont est extrait son nouveau morceau. Une chanson qui s'appelle "6 Chiffres", et qui est en feat avec JKSN, autre rappeur hyperactif qu'on voit souvent dans nos suggestions Youtube ces derniers mois. Le titre est très punchy, avec une instru qui prend pas mal de place, assez loin de la drill ou du no melody sur lequel on a l'habitude d'entendre le big Ashe. Franchement, on trouve cette tentative d'ouverture plutôt réussie, et vous ?