AMK dribble sur la prod avec SDM dans "R.10"

Quand le 15e rencontre le 92 c'est toujours un banger !

Un an après avoir été jugé par SDM dans la dernière saison de Nouvelle École, AMK revient plus fort que jamais avec un nouveau single en collaboration directe avec lui. Et comme souvent dans le rap, le destin a le sens du timing : "R.10" n’est pas juste un feat, c’est un statement.

Clippé pour l’occasion, le morceau est une réussite totale. Les flows d’AMK et SDM sont cinglants, posés avec une fluidité impressionnante sur une prod sombre et percutante. Le clin d’œil est clair : le titre rend hommage à Ronaldinho, surnommé "R.10", une référence footballistique qui colle parfaitement à l’ambiance du morceau.

Pour les chanceux qui étaient à la Cigale lors du concert d’AMK, ils ont eu le privilège d'entendre ce banger en exclusivité. Pas de doute, SDM confirme son statut de l’un des meilleurs rappeurs du moment, tandis qu’AMK continue de faire briller le 15e arrondissement avec panache, dans la foulée du succès de sa mixtape "15 vol.2".

"R.10" est un titre à balancer direct dans vos playlists, à écouter fort, très fort.