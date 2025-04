Encore une connexion bien sombre pour Bazbaz !

Bazbaz continue d'enchaîner les sorties de qualité, avec souvent des morceaux bien sombres a menu et cette semaine, il ne fera pas exception : on a droit à un clip en compagnie d'Osirus Jack, l'homme aux lyrics les plus dangereux de la 667. Le morceau s'appelle "Satellite", avec un mélange d'egotrip et de punchlines menaçantes, avec également la facilité d'Osi sur toutes sortes de rimes, bref, un bon morceau bien sombre et percutant !