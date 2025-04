Thabiti veut faire bouger les "Butchatcha"

Le "Comorien Corse" est de retour avec un morceau qui va vous faire danser !

Cela fait désormais un bout de temps que Thabiti est dans le game. La première fois qu'on vous parlait de lui, c'était en 2019, mais depuis, son style a bien changé. On le voit cette semaine dans son nouveau clip, "Butchatcha", un titre qui mélange plusieurs influences, notamment afropop, et qui devrait très bien fonctionner en soirée et sur TikTok. Pour le clip, pas de chichi, juste une équipe dans une pièce blanche, qui se déhanche dans tous les sens au son des percussions, le tout, dans une très bonne ambiance. On sent que l'été est bientôt de retour !