Sopico découpe dans "J'vais le faire"

Le rappeur parisien est toujours en grande forme.

Issu de l'école de la 75ème, même s'il a pris son envol depuis, Sopico en a gardé l'amour du travail bien fait, de la bonne rime, et des textes qui font sens. Des ingrédients qu'on va retrouver dans le prochain album du rappeur, "Volez moi", qui, on l'espère, va sortir cette année. En attendant le projet, le rappeur parisien continue de nous dévoiler des extraits au compte-goutte et cette semaine, c'est au tour de "J'vais le faire" d'avoir droit à son clip. Un titre avec lequel Sopico montre qu'il est toujours autant à l'aise avec le kickage, qu'il y ait de la mélodie, comme dans "Comme Angèle", son avant-dernier single, ou qu'il n'y en ait pas du tout comme aujourd'hui. Le rappeur arrive donc avec un texte assez fort, et un clip dont on dirait qu'il est inspiré par les films et séries d'anticipation, avec ces nombres et ces traits qui défilent, et donnent l'impression que l'artiste est dans une sorte de matrice. Le tout, dans un décor qui semble très japonais. On vous laisse découvrir tout ça !