Guy2Bezbar avec Jolagreen23 et Green Montana pour le remix de 'Nouvelle R"

Avec "Nouvelle R (Green remix)", tous les feux sont au vert pour G2 !

Guy2Bezbar est dans la meilleure forme de sa carrière et il a clairement changé de dimension depuis la sortie de "Monaco" cet été. Et avec son album "Black House" sorti il y a quelques semaines, il a confirmé qu'il est désormais un rappeur incontournable de la scène FR. Et chacune de ses sorties est scrutée. Notamment lorsqu'il sort des dingueries comme "Nouvelle R", il y a deux mois.

Un titre qui a bien fonctionné, au point d'avoir eu droit à un remix avec des invités. Et pas n'importe lesquels : messieurs Jolagreen23, qui est lui aussi en grande forme depuis plus d'un an, et Green Montana, qu'on ne présente plus. Le morceau s'appelle cette fois "Nouvelle R (Green Remix)" et on a une fois de plus droit à une démonstration d'attitude, d'insolence et de maîtrise du flow avec nos 3 rappeurs. Le tout accompagné par une vidéo dans laquelle on retrouve pas mal d'éléments de luxe, car c'est bien connu : Guy2Bezbar est une vraie moula du game désormais. Une connexion efficace qui devrait satisfaire les fans des 3 rappeurs !