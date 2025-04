ISK kicke fort dans son "Freestyle Impact #3"

Une belle manière de teaser l'arrivée de son futur projet.

Dans le 77, ça kicke fort, on a pu le voir récemment avec la compilation construite uniquement avec des artistes du département. Et à ce jeu-là, ISK s'en sort très bien depuis ses débuts : il n'a jamais arrêté de découper les instrus. Pas le spécialiste des refrains autotunés, le rappeur préfère apporter sa rage et toute son énergie au micro, et il le fait encore de fort belle manière avec son freestyle "Impact #3". Un titre aux paroles bien agressives, bien méchantes, avec quelques punchlines plutôt bien écrites, un vrai sens de la rime, bref, il est toujours aussi en forme. Et ça tombe plutôt bien : il se murmure que le rappeur devrait bientôt sortir un nouvel album, on vous en dit plus dans quelques heures !