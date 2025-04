TH dévoile "POKEMON"

Un son planant parfait pour le début du week-end !

TH revient en douceur avec son nouveau clip POKÉMON, un titre à l’atmosphère planante qui détonne par sa sincérité. Sur une prod aérienne, le rappeur se livre avec pudeur et aborde l’affection profonde qu’il porte à une femme. Une vibe introspective qui contraste avec son flow habituel, prouvant une fois de plus sa polyvalence artistique.

Entre mélancolie et tendresse, POKÉMON joue la carte de l’émotion et annonce la couleur de la prochaine étape : sa nouvelle mixtape "Algorithme", attendue pour le 18 avril. Un projet qui s’annonce riche en textures sonores et en confidences.

En attendant, le clip est déjà dispo, et il mérite clairement le détour.