Bakari trop à l'aise dans "Zoom"

Le nouveau clip du rappeur belge est encore une fois très réussi.

Bakari n'est pas encore le rappeur belge le plus connu, mais il a largement le talent pour le devenir et il le prouve semaine après semaine, en délivrant des clips très quali, et surtout de bons couplets. On le retrouve cette fois pour le clip de "Zoom", un titre un peu aérien, envoûtant, dans lequel il arrive à mettre une vraie atmosphère, avec cette vidéo tournée autour de la boutique d'une station service, endroit street par excellence. De bonnes rimes, un bon flow, un autotune qui ne tire pas trop sur la corde, une très belle instru, encore du bon taff made in belgium !