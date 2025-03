Benjamin Epps en direct de "La Fayette"

Le kickeur est de retour avec un clip 100% street.

Benjamin Epps aime bien prouver qu'il connait ses classiques, qu'il connait la street et qu'il sait de quoi il parle quand il parle de rap. Avec son nouveau clip "La Fayette", il fait les trois en même temps, en rappant en direct d'une des rues les plus emblématiques du rap new-yorkais. Le tout, avec un flow qui semble parfois inspiré de gros titres de rap US (comme "Praise the Lord") et avec lequel il envoie des lignes bien sales.