Karmen (Tortoz) de retour avec le clip de "Control"

Le grenoblois fait un retour en mode chill avec ce son assez doux, mais très efficace.

Avant qu'il ne s'absente pendant plusieurs années, après un drame personnel, Tortoz était un rappeur extrêmement prometteur. Depuis, il est revenu sous une nouvelle identité, Karmen, avec laquelle il ne s'interdit rien en termes artistiques, comme il l'a prouvé dans ses proejts sortis depuis son retour. Il le prouve encore cette semaine avec ce tout nouveau clip, "Control", qui annonce quelque chose de plus grand comme un album, en tout cas on l'espère. Car artistiquement, on retrouve un artiste tout en maîtrise, avec un morceau qui a l'air doux mais très lourd de sens, et un clip esthétiquement très réussi. Musicalement, il surprend avec ces notes de guitare et ce refrain assez spécial, mais très efficace. On vous laisse en juger par vous-mêmes !