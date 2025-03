BigXthaPlug dévoile "2AM"

Un morceau sombre mais très efficace !

BigXthaPlug dévoile son nouveau clip "2AM", un véritable voyage dans ses pensées tumultueuses. Dans cette chanson, il raconte un rêve où il trompe sa copine avec une aventure d’un soir. Quand elle découvre l’infidélité, elle se venge en le trompant à son tour. Mais BigX la surprend en plein acte, et juste avant de réagir violemment, il se réveille, réalisant que tout n'était qu’un cauchemar. La vidéo met en avant des thèmes comme la culpabilité, la tentation et les conséquences d’une relation toxique, avec une ambiance sombre qui colle parfaitement à l’intensité du morceau. Et hop, ça part en playlist tout de suite !