LEN fait le tour de sa "City"

Le rappeur de Montpellier nous présente sa ville, avec style.

Montpellier est une ville forte dans le paysage du rap français, avec quelques gros talents qui viennent de là-haut : Joke, Lacraps, Vin's Sameer Ahmad, et il faudra désormais ajouter LEN à la liste. Il lui reste encore un peu de chemin avant d'arriver au niveau des artistes précédemment cités, mais il est en très bonne route, comme le montre son clip "City", la toute première vidéo de sa chaîne Youtube, qui vient de sortir. Un clip et un morceau qui impressionnent par la maîtrise de l'artiste, qui se balade entre plusieurs flows, et qui fait le tour de sa "city" avec un gros gammos. Une découverte intéressante, on vous laisse en juger !