Clubb29 veut du "TIME"

Les deux frères confirment encore qu'ils sont très fort dans la mélancolie !

Après "BALKAN", le duo Clubb29 revient avec un nouveau single percutant : "TIME". Composé de deux frères originaires des quartiers nord de Marseille, le groupe continue de s’imposer dans le rap français en affirmant son univers mélodique.

Sur ce morceau au texte maîtrisé, Clubb29 insiste sur l’importance de laisser du temps au temps : le temps d’aimer ses proches, le temps d’accomplir ses objectifs, le temps de vivre. Un message fort porté par une production soignée et une écriture sincère, prouvant une fois de plus que le "clubb" avance avec détermination vers son but ultime : réussir avant les 29 ans.

Le clip, à découvrir dès maintenant, illustre parfaitement cette philosophie en mêlant esthétique soignée et émotion brute. "TIME", c’est une preuve de plus que Clubb29 est un nom à retenir.