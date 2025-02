Kossi rend hommage aux "GOAT"

Avec un très joli travail visuel, et aussi sur les punchlines !

Kossi fait partie de ces anciens du rap français, qui sont là depuis des années, mais sur qui la lumière médiatique s'est rarement posée. La raison principale, c'est qu'il préfère faire ce qui lui plait plutôt que ce que lui dicte la tendance, quitte à s'absenter pendant une longue période. Avant de revenir, comme cette semaine, avec un tout nouveau clip qui est encore une fois très travaillé. Le morceau s'appelle "GOAT", et à l'intérieur, le rappeur rend hommage à plein de GOAT différents dans leurs domaines respectifs, comme Denzel avec le cinéma par exemple. Visuellement, c'est assez réussi, avec de beaux plans et de belles couleurs, on vous laisse découvrir tout ça !