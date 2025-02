Kekra dévoile "Bossman" et fait une grande annonce !

Le projet arrive bientôt !

Kekra est bien de retour pour en découdre ! Après avoir sorti le clip "Bordel", le rappeur du 92 remet le couvert avec un tout nouveau single intitulé "Bossman". Un titre drill mélancolique, mais cela ne l’empêche pas de poser avec aisance sur la prod et de lâcher quelques bonnes punchlines.

Le clip reste assez similaire au précédent, montrant que la DA se construit petit à petit. Et un détail ne passe pas inaperçu : sur les extrémités de la vidéo, un message attire l’attention – "VREEL 4 COMING VERY SOON". L’annonce est claire : Kekra prépare activement son retour avec "VREEL 4", et il compte bien enflammer 2025 avec ce nouveau projet.