Burna Boy fait un "Update" !

Prochain son de l'été !

L’été s’annonce à la Burna Boy ! La superstar nigériane prépare la sortie de son huitième album studio, No Sign of Weakness, et vient de partager une nouvelle chanson intitulée "Update".

Même si, comme son nom l’indique, cette "mise à jour" n’en est pas vraiment une, ce morceau reprend la recette du succès de l’artiste. Cette fois-ci, il s’inspire du classique des années 90, "Back To Life" de Soul II Soul, et le revisite avec un mélange explosif de afrobeats, de pop et d'amapiano.

Un titre à mettre tout de suite dans sa playlist !