Nokka dévoile "KMB" !

Le rappeur était là pour découper la prod !

Nokka continue d’imposer son univers avec la sortie de son nouveau clip "KMB", réalisé par Hustler Game. Fidèle à son esthétique sombre et brute, le rookie du rap enchaîne après "Cellulaire" et prouve une fois de plus qu’il faudra compter sur lui en 2025.

Dans ce visuel soigné, Nokka déploie son flow incisif et sa signature musicale sans concession. L’ambiance, lourde et mystérieuse, colle parfaitement à son style, renforçant l’impact du morceau. Avec cette sortie, le rappeur envoie un message clair : il est prêt à marquer l’année et à s’imposer comme l’un des noms à suivre de près.