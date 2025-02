Zé se présente avec "Matinal"

Pour un tout premier clip sur sa chaîne Youtube, on peut dire que ça marche fort !

On ne sait pas d'où il sort, ni d'où il vient (on croit reconnaître une tour d'un quartier du 59, rien de sûr), mais Zé pourrait bien être une des révélations rap français de ce début d'année 2025. En tout cas, le rappeur maîtrise sa comm', et sait comment rendre un morceau viral. La preuve avec "Matinal", qui est apparemment un de ses premiers morceaux, en tout cas le premier à être clippé. Mais une partie de la chanson a déjà commencé à cartonner sur TikTok, avant d'être clippée. Désormais, c'est sur Youtube que le clip se hisse en top tendances, avec un demi million de vues en quelques jours. Il faut dire que le morceau a tout pour cartonner dans la tendance actuelle, avec la petite mélo, les textes très streets et le débit assez rapide. Attendez-vous à entendre parler de lui dans les prochains mois.