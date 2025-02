H JeuneCrack est dans la "Kaboul Kitchen"

Le premier single de son projet "1er mouvement"

H JeuneCrack continue de faire parler de lui avec le clip de "Kaboul Kitchen", extrait de son EP 1er mouvement sorti le 7 février. Fidèle à son style décalé et plein d’humour, le rappeur nous plonge dans une mise en scène où sa passion pour la musique finit par lui attirer des ennuis... notamment avec son voisinage !

Dans ce clip amusant, H JeuneCrack illustre avec brio le décalage entre son univers artistique et la réalité quotidienne. Entre beats percutants et punchlines efficaces, il montre que sa créativité n’a pas de limites, quitte à agacer ceux qui l’entourent. Un morceau qui prouve une fois de plus son talent pour allier dérision et rap de qualité.

