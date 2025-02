Yoko tient le Glock avec la main de "Jamel"

Un clip bluffant rempli de maturité pour le jeune rappeur.

A Sarcelles, ça fait longtemps que ça kicke, une vraie ville de rap français, et Yoko est là pour perpétuer l'héritage. Forcément, pas question de glorifier la violence ou les attitudes stupides, faudrait pas fâcher les anciens. On retrouve donc le jeune rappeur avec un clip touchant pour son morceau "Jamel", dans lequel il retrace la journée type d'un gars de son quartier, on vous laisse découvrir comment ça se passe. Concernant le texte, là aussi, belle maturité, bref, on a hâte de voir ce qu'il va nous sortir dans le futur !