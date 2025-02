Le retour du Freeze sur une prod bien sombre on valide fortement !

Le grand retour de Freeze Corleone en 2025 est un événement, et il ne déçoit pas ! Avec une prestation marquante, il revient plus sombre que jamais et nous rappelle l'époque de "LMF". Et pour couronner le tout, il s'associe à Sazamyzy pour livrer un banger redoutable.

Le morceau est un concentré de noirceur et de technicité, un son à écouter en boucle et à ajouter directement dans sa playlist. Un retour fracassant pour Freeze, et une collaboration qui marque les esprits !