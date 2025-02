Benjamin Epps sentimental dans "Rose des Vents"

Le morceau est issu de l'album "L'Enfant Sacré Freestyle"

Benjamin Epps est de retour en 2025 ! Après son clash cinglant avec 404 Billy, le rappeur gabonais revient en force avec un nouvel album intitulé "L'Enfant Sacré Freestyle". Un projet qui confirme son talent et sa place incontournable sur la scène rap francophone.

Parmi les morceaux phares, "Rose des Vents" se distingue et bénéficie d’un clip dévoilé ce vendredi 7 février. Dans ce titre, Benjamin Epps mise sur un flow mélodieux et une plume impactante, sur une histoire d'amour. Un morceau à la fois touchant et efficace, qui trouve naturellement sa place à l’approche de la Saint-Valentin.

Que vous soyez seul ou accompagné, "Rose des Vents" est le son à ajouter à votre playlist pour vibrer au rythme du rap empreint d’émotion de Benjamin Epps.