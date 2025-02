Mortalla arrive en "Full Dior"

Le rappeur de l'Oise continue sur sa lancée.

Après une année 2024 bien remplie, avec 2 projets au compteur, Mortalla a décidé de continuer sur sa lancée en 2025. Cette semaine on le retrouve pour la sortie d'un nouveau single accompagné de son clip, "Full Dior". Un morceau où la mélo prend encore beaucoup de place, et on dirait bien que le rappeur a trouvé son créneau. Pour ce qui est du clip, on le retrouve en bas du bloc, avec l'équipe, et pas mal de véhicules sympas, des motos, bref, tout ce qu'il faut pour balader les copines, ou pour ramener une grosse livraison quelque part. On vous laisse découvrir tout ça !