Le rappeur frappe fort pour son retour en 2025 !

Quel retour ! Après le succès de son album "Stratos", le rappeur du 92 s’était fait discret, ne lâchant que quelques featurings ici et là. Mais cette fois, plus de doute : Kekra est bel et bien de retour pour reconquérir le rap game avec son tout nouveau morceau "Bordel".

Et quel come-back ! On ne pouvait pas rêver mieux : une prod sombre et cinglante, parfaitement taillée pour le flow nonchalant mais dévastateur de Kekra. Le résultat ? Un pur banger à ajouter d’urgence dans sa playlist !