Heykel passe "Du bandit à l'artiste (part. 1)"

Un morceau poignant, rappé sur une belle prod au piano, on valide, forcément.

On dit que les rappeurs ne racontent plus grand chose dans leur texte, et c'est parfois vrai. Mais heureusement, il y en a encore qui veulent dire des choses dans leurs morceaux, qui n'ont pas peur d'ouvrir leur cœur au micro, même si ce qu'ils ont à raconter n'est pas toujours agréable ou joyeux. Heykel semble faire partie de ceux-là. Le rappeur du 59, qui charbonne sec depuis ses premiers freestyles en 2020, est de retour cette semaine avec un tout nouveau morceau, "Du bandit à l'artiste (part. 1)", dans lequel il nous dévoile son parcours un peu compliqué, lui qui n'a jamais connu son père, a perdu sa mère très jeune, est passé en famille d'accueil et a même fait plusieurs allers-retours sur le rainté. Du vécu dans le texte, sans glorifier la rue ni la violence, et c'est aussi l'occasion de remercier celle qui l'a élevé. Bref, on valide, et on attend la "part. 2" ! Et vous ?