Hornet La Frappe dévoile le clip de "Aliène"

Comme toujours, le rappeur du 93 frappe fort avec ce nouveau clip.

Hornet la Frappe est désormais un visage solide du rap game français, et il s'apprête à le montrer une fois de plus, ce vendredi 7 février avec la sortie de son nouvel album "Source". Un projet dont on ne connait pas grand chose pour le moment, mais dont il vient de dévoiler un extrait, accompagné d'un clip. Le titre s'appelle "Aliène", et pour la vidéo, Hornet et ses équipes ont fait le choix de d'installer un fauteuil avec un beau tapis du bled à l'arrière d'un véhicule et de se balader comme ça dans toute sa ville au milieu des tours. Visuellement, c'est efficace, et musicalement aussi, on vous invite à vérifier dans le clip juste ci-dessous !