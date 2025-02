Gapman et Keeqaid veulent faire des "Benjamin"

Un gros titre de trap bien crade, ça tape fort.

Gampan ne s'est pas calmé en 2025, il est toujours aussi remuant, tout comme ses clips. Celui qui figurait dans la liste des rappeurs à suivre de Booska P l'année dernière a confirmé les attentes qu'on plaçait en lui, et s'il n'a pas encore explosé aux yeux du grand public, sa fanbase ne cesse de grandir. On le retrouve cette semaine en feat avec Keeqaid, pour un morceau trap bien catchy qui s'appelle "Benjamin", et dont le clip vient de sortir. Un titre rempli d'egotrip dans lequel les deux artistes déroulent leur flow bien maîtrisé, sur une prod agressive qui colle très bien à l'ambiance. Pour la vidéo, pas mal de monde, des effets visuels assez perchés, et globalement une grosse ambiance pour un morceau bien punchy.