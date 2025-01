Nouvelle signature du label Morning Glory, Yoko marque le coup avec son titre inédit, « Métal Froid ». Sur une production simple et efficace, le jeune rappeur démontre son aisance au micro, mêlant un flow calme à des rimes précises. Malgré son jeune âge, Yoko impose déjà son style et laisse entrevoir un grand potentiel qui promet de belles surprises pour l’avenir. Un début prometteur pour cette collaboration avec l’un des labels les plus en vue du moment.