Oboy se sent "Spécial"

Un extrait de son projet à venir, "Olyboy".

Cela faisait un petit bout de temps qu'on ne vous avait pas parlé d'Oboy sur le site, il faut dire aussi que le rappeur s'était un peu en retrait du game ces derniers mois. Celui qui n'a pas sorti d'album depuis 2021 a décidé que c'était la fin de la pause, et il est désormais de retour avec un nouveau clip, "Spécial". Un titre qui devrait normalement figurer sur son prochain projet, pour lequel on n'a pas de date pour le moment. Un titre qui nous parle d'une histoire d'amour qui se passe visiblement assez bien, même si une ex vient foutre sa merde dans la relation. Tout ça, dans une ambiance très douce et très "mélo". On vous laisse découvrir tout ça !