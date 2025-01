Un nouveau morceau issu de son EP "Run"

Rim’K clôture son EP "Run" avec style en dévoilant le clip de "Café Noisette". Dans ce morceau, le Tonton du rap mêle habilement flow kické et chant autotuné sur une prod mélodieuse, montrant une fois de plus son talent pour mélanger tradition et modernité.

Le clip, soigné et immersif, reflète l’intensité et l’authenticité du titre, offrant une belle conclusion à son projet. Avec "Café Noisette", Rim’K prouve qu’il reste une figure incontournable, toujours capable de marquer les esprits.