James Loup amer dans "Maillot de foot à Marrakech"

Le rappeur lyonnais nous fait une très belle perf après "Nouvelle Ecole".

La scène lyonnaise regorge de talents qui ne demandent qu'à éclore, et James Loup l'a prouvé à tout le monde lors de sa participation à la dernière saison de "Nouvelle Ecole". Depuis, le rappeur a déjà sorti un projet, et en 2025, il a visiblement de grandes ambitions. Il vient de dévoiler un très joli clip, pour son tout nouveau titre "Maillot de foot à Marrakech". Un clip dans lequel on voit le rappeur se balader sur les toits, au milieu de bâtiments aux murs roses, avant de rejoindre ses potes pour ce qui ressemble à une session studio légendaire. Peut-être un hommage à l'Entourage et leurs freestyles classiques sur les toits ? En tout cas, on valide fort, et vous ?