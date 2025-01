Saamou invite KLN pour nous "Hypé"

Le son est dispo sur le projet "Impact"

Alors qu’en décembre dernier, Saamou a sorti son projet de 9 morceaux intitulé Impact, dans lequel on retrouve notamment Sassy et KLN, le rappeur a décidé de clipper le son "Hypé" avec le membre du L2B, et c’est une grande réussite.

Entre le flow percutant de Saamou et la mélo captivante de KLN, le duo brille par une complémentarité impressionnante. Les deux artistes n’hésitent pas à multiplier les moments de passe-passe, offrant ainsi une véritable démonstration de maîtrise et d’alchimie.

Le clip, tout aussi soigné que le morceau, met parfaitement en valeur l’énergie et la vibe de "Hypé", un titre taillé pour les playlists. Si vous n’avez pas encore découvert ce banger, c’est le moment de l’ajouter à votre rotation. Saamou et KLN nous prouvent une fois de plus que le rap français regorge de collaborations puissantes et inspirantes.