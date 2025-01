KPoint nous dévoile "Pas Comme ça"

Il commence 2025 de la meilleure des manières

KPoint démarre 2025 en force avec son nouveau clip intitulé "Pas Comme ça". Après nous avoir fait danser aux côtés de Naza et Joé Dwet Filé, l'artiste revient en solo pour un morceau qui marque les esprits.

Le son, porté par une prod bien mélodieuse aux accents estivaux, s'impose comme un vrai contraste avec l'univers visuel du clip. KPoint, avec son flow maîtrisé, délivre une performance qui colle parfaitement à cette ambiance ensoleillée. De quoi donner envie de prolonger l'été, même en plein mois de janvier !

Cependant, le clip lui-même propose une vibe plus street. On y retrouve le rappeur entouré de ses potes, tous cagoulés, dans un décor brut et authentique. Cette dualité entre le son et les images apporte une touche unique, montrant une fois de plus la polyvalence de KPoint.

Quoi qu’il en soit, "Pas Comme ça" a déjà trouvé sa place dans notre playlist de début d’année. Une belle entrée en matière pour 2025 !