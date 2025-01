TK ne veut pas finir "Sur mon canapé"

Le rappeur marseillais est dans un mood un peu amer.

TK aura bien charbonné en 2024, avec son album solo et surtout son apparition sur de nombreux morceaux du projet "13'Organisé 2", mené par Jul. Mais ce n'est pas une raison pour se reposer sur ses lauriers et le marseillais l'a bien compris. Il est donc déjà de retour avec un nouveau morceau, "Sur mon canapé", accompagné de son clip. Un morceau dans une ambiance un peu triste et mélancolique, qu'on ne retrouve pas souvent chez lui. Pour ce qui est du clip, on retrouve le rappeur dans plusieurs endroits de Marseille, en bord de mer, et parfois même allongé sur un canapé qui roule sur la route ! Encore une idée originale pour TK. On ne serait pas étonnés qu'il annonce un projet prochainement, on vous tient au courant !