Bag Jeune B construit son empire "Brique par brique"

Le boug est déterminé, et ça fait plaisir à entendre !

Un bon banger trap pour finir la semaine, c'est peut-être ce que vous vouliez ? En tout cas, c'est ce que Bag Jeune B vous propose avec son tout nouveau clip, "Brique par Brique". Au programme, une grosse prod bien crade, avec des basses qu'on va bien entendre dans la gov', un flow toujours aussi carré et des punchlines bien insolentes. 5 mois après son dernier clip, on retrouve donc le rappeur toujours aussi prometteur. On a hâte d'entendre son prochain projet !