Jey Brownie de retour avec "Nocif 2.0"

La mélo est toujours aussi bonne et le flow, toujours aussi unique.

Si vous n'avez pas encore entendu parler de Jey Brownie, c'est que vous ne suivez pas le game d'assez près. Le rappeur avait pourtant frappé fort avec son projet "Mélodie céleste", sorti en juin 2024, et le voici déjà de retour avec de la nouveauté. Cette fois, le morceau s'appelle "Nocif 2.0", un morceau très musical malgré la dureté des textes. Alors que la plupart des artistes sont sous autotune, il n'y en a quasiment pas sur la voix du Jey Brownie, qui a commencé à faire de la chorale au Congo lorsqu'il avait 11 ans. Résultat : il maîtrise parfaitement sa voix, et ça s'entend, on vous invite à checker ça !