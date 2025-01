JKSN mélancolique dans "Vendredi soir"

Changement de registre pour le rappeur du 93 !

JKSN est un tout jeune rappeur, pourtant il a déjà réussi à prouver à tout le rap game qu'il était à l'aise dans tous les registres. Connu grâce à de gros morceaux bien streets et agressifs, comme "Seine Saint-Denis", "Génération 2000", il est tout à fait capable d'être dans un mood beaucoup plus calme et plus mélodique. Il le montre à nouveau dans son clip "Vendredi Soir", sorti il y a quelques jours à peine, un titre où le rappeur apparaît comme plus mélancolique, avec un vrai travail sur sa voix pour qu'elle colle à la mélo. Pour le clip, on passe des grands buildings aux étendues sauvages et aux maisons de campagne isolées, en compagnie d'une jeune femme à qui il a visiblement accordé sa confiance. On vous laisse découvrir ça !