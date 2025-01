Joey Bada$$ à l'ancienne dans "The Ruler's Back"

C'est aussi l'heure du retour pour Joey Badass, qui en profite pour balancer quelques "subli" à Kendrick Lamar.

Pas d'album sorti depuis 2022, une carrière d'acteur qui n'est pas la plus étoffée : on dirait bien que la hype s'est un peu essoufflée autour de Joey Bada$$ ces derniers mois, et c'est peut-être une bonne chose. Car les rappeurs ont trop tendance à devenir nuls à chier, ou simplement moyens, lorsqu'ils croient être arrivés au bout du chemin, et relâchent leurs efforts. Sauf que Joey avait de l'or dans la plume et un flow inimitable, le laisser dans sa zone de confort aurait été du gâchis. On préfère le retrouver en mode déter et prêt à lâcher barz sur barz, comme dans son tout nouveau clip, "The Ruler's Back".

Le titre du morceau est d'ailleurs une référence à une ancienne chanson de Jay-Z, on retrouve donc l'univers 100% East Coast porté par Joey Bada$$ depuis ses débuts. Au niveau du clip, on est sur des images "vieillies" grâce à la manière de filmer, un clip sans trop de bling bling (mais avec un beau SUV Maybach) , mais c'est surtout la musique et le flow qui nous intéressent. Ca tombe bien, car Joey a mis quelques punchlines bien salées dans son morceau : "I got murals in my city, fuck a nomination This for every time they left me out the conversation", une punchline qui semble directement adressée à Kendrick, et son portrait vandalisé par des gangsters de Los Angeles. Plus tard, il rappe même "Too much West Coast dick lickin' I'm hearin' niggas throwin' rocks, really ain't shit stickin'", comme pour sous-entendre que le rap West Coast est au top des ventes alors que leur niveau est éclaté.

Joey Badass va-t-il relancer la rivalité Est/West aux USA ? En tout cas, le gars veut en découdre et on espère qu'il va nous sortir un album à la hauteur de ses ambitions.