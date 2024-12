Jack Harlow en toute sobriété sur "Tranquility"

Visiblement, le rappeur avait envie de prouver qu'il pouvait aussi faire très simple, et très efficace.

Lancé sur le devant de la scène par le très célèbre label Atlantic Records, Jack Harlow a très vite côtoyé les sommets du rap game, sans forcément le mériter. Celui qui est très fort au micro a réussi à "brûler les étapes", grâce à ses contacts et son naturel avenant, mais la célébrité a aussi ses inconvénients et le rappeur s'en est vite rendu compte. C'est probablement pour ça qu'il revient cette semaine avec le clip de "Tranquility", une vidéo tournée en toute sobriété, loin du bling bling et des grandes envolées egotrip de ces deux dernières années. Et surtout, il s'agit d'un extrait de ce qui devrait être le prochain album studio du rappeur, on vous tient au courant dès qu'on en sait plus. En attendant, on vous laisse déguster ce titre à l'ambiance très "chill".